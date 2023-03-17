17 Mart 2023 Cuma

CL Çeyrek Final Eşleşmeleri


Bir blog klasiği olarak tahminleri yapalım. İsteyen yorum bölümüne tahminlerini bıraksın.

Real Madrid-Benfica-M.City-Napoli

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