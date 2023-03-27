27 Mart 2023 Pazartesi

Gelişime Açık


 Nelsson sonrası yerini dolduracak bana göre ama şu an çok maç eksiği var. Gelecek sezon sürekli oynayacağı bir takıma gitse güçlü geri döner.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 