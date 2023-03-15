15 Mart 2023 Çarşamba

İnsan Değil


Normalde CL maçlarında 25 maçta 10 veya 15 gol atana golcü denir 25 maçta 33 gol atana uzaylı demek gerekiyor.

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