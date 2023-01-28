Yunus Siftah Yaptı

Bütün takım arkadaşlarımın ayağına ve yüreğine sağlık. Buraya kadar gelip bize destek veren Galatasaray taraftarına çok teşekkür ederiz. Giresunspor deplasmanı zor bir deplasman. Zor olacağını biliyorduk ama sonuçta bizim elimizdeydi. Güzel giden serimizi devam ettirmek istiyorduk. 4-0 gibi çok net bir skorla ayrılıyoruz buradan. Tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz.”
“ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIM”
“Golüme gelecek olursak şeytanın bacağını sonunda kırdım diyebilirim. İnşallah devamı gelecek. Bana her zaman güvenen aileme, kız arkadaşıma ve dostlarıma çok teşekkür ederim. Galatasaray taraftarına desteği için her zaman teşekkür ediyorum. İnşallah onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Bu sene istediğimiz şampiyonluğu alacağız.”
“REKABET BAŞARI GETİRİR”
“Çok iyi bir aile ortamımız var. Yönetimimiz, taraftarlarımızla birlikte takım arkadaşlığımız üst seviyede. Bu da sahaya yansıyor. Herkes birbirine destek oluyor. Bu da bizi şampiyon yapacak etkenlerden bir tanesi. Umarım böyle devam eder. Oynayanlar oynamayanlara her zaman destek oluyor. Sahaya giren elinden geleni yapıyor. Rekebet her zaman başarı getirir.”
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