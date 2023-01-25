25 Ocak 2023 Çarşamba

Çok Acayip Bir Seviye


REKOR ⚡️Erling Haaland 19 maçta 4 kez hattrick yaparak lig rekorlarını alt üst etti. 4 hattrick'e kaç maçta ulaştılar: ⚽️19 - Erling Haaland 🇳🇴 ⚽️65 - Ruud van Nistelroy 🇳🇱 ⚽️81 - Luis Suarez 🇺🇾 ⚽️86 - Alan Shearer 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚽️89 - Robbie Fowler 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 

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