İcardi'ye Sözüm Vardı

Antalyaspor ve Nuri Hoca bulundukları konumu hak etmeyen bir takım. Çok güzel geçiş oyunu ve futbol oynuyorlar. Karşımıza böyle geleceklerini biliyorduk. Bize zor zamanlar yaşattılar. Onlar tebrik ediyorum. Biz çok güzel bir sezon geçiyoruz. Takım olarak çok güzel bir seri yakaladık. Sanırım galibiyet rekoru da kırdık. Bunun üzerine koymak ve galibiyetleri artırmak istiyoruz. Hedefimiz olan şampiyonluğu kazanmak istiyoruz.”
“ICARDI’YE SÖZÜM VARDI”
“Maç öncesi stada yaklaşırken bizi motive eden müzikleri dinliyoruz. Bu bizim bir ritüelimiz oldu. En büyük avantajımız takımdaşlığımız, birbirimize olan güvenimiz ve arkadaşlığımız. Bugün de onlardan bir tanesini yaşadık. Birbirimizi yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Icardi bana gol attırıyordu, ben de ona gol attırma sözü vermiştim. Bu sözü yerine getirdim. Buraya gelen taraftarımıza teşekkür ederiz. 90 dakika susmadılar. Galibiyet onlara armağan olsun.
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