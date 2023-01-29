29 Ocak 2023 Pazar

Boey Elmas Gibi Parlıyor.


1 Milyon euro bedelle gelip sezon başı neredeyse gönderiliyordu. Şimdi 15-20 milyon Euro bedelle satılacak hale geldi. Müthiş bir başarı öyküsü.

Ortayı Yapan zaman:
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