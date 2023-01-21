21 Ocak 2023 Cumartesi

Çok Başka Bir Seviye


Takım savunmasının beyni. Orta sahada adeta dalga kıran ve muazzam bir kesici. Bu seviyede devam ederse sezon sonu yine büyük liglere geri döner. Sağlam bir bonservis geliri bırakarak tabii ki. 

Ortayı Yapan zaman:
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