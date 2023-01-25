25 Ocak 2023 Çarşamba

Maestro


Oliveira takımda alternatifi olmayan gerçekten tek futbolcu. Olmadığından farkı daha net anlaşılıyor.

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