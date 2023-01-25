25 Ocak 2023 Çarşamba

Yine Uçuyor


 Geldiği günden beri ligin en iyisi. Kulüp tarihine çoktan geçti zaten. Şampiyonluk modunu açtı mı rakiplere geçmiş olsun.

Ortayı Yapan zaman:
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