25 Ocak 2023 Çarşamba

Muazzam Topçu


 İcardi'nin hastasıyım. Ne gereksiz koşu atıyor ne de topla polemiğe giriyor. Hep olması gereken yerde ve doğru zamanda. 

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