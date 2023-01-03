3 Ocak 2023 Salı

Oyun Gelişti Ve Artık Çok Daha Güçlü


 Sadece lig maçı yaparak geniş kadrodan verim almak çok zor ve haftalar ilerledikçe oyun gelişti ve liderlik geldi. Yolun sonu şampiyonluk.

Ortayı Yapan zaman:
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