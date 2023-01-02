2 Ocak 2023 Pazartesi

Müthiş Üçlü


 ⚽️ Antonio Cassano, Vincenzo Montella ve Francesco Totti üçlüsü birlikte oynadıkları dönemde toplamda 282 gole katkı sağladılar.

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