25 Ocak 2023 Çarşamba

Fark Yaratan BAY


Okan hocanın ustalık eseri gibi bir taktik planın ana parçası oldu Barış . Rakip savunmayı perişan etti ve oyun üstünlüğünü aldık bırakmadık.

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