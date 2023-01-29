29 Ocak 2023 Pazar

Başarının Mimarı Okan Buruk


 10/10 yapılan galibiyet serisi tek kelime ile muazzam. Rakiplerin hem saha içinde hem saha dışında moralini fena bozduk ve müthiş bir psikolojik üstünlüğü ele geçirdik.

Ortayı Yapan zaman:
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