28 Ocak 2023 Cumartesi

Ligin Kralı


 Okan Buruk resmen tarih yazıyor tarih. Ne Icardi, ne Mertens ne de başka bir oyuncu. Yılın transferi Okan hocadır. Bu oyuncular bugün bu performansı sergiliyorsa sebebi Okan hocad

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