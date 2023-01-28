Okan Hocadan Açıklama

Başta Giresun halkına teşekkür ederek başlayacağım. Giresun stadında Avrupai anlamda güzeldi, herkesin bir arada olduğu güzel bir ortam vardı. Taraftarımız bugün inanılmaz bir şekilde bizi destekledi. Dünden itibaren bizi karşıladılar, o heyecanı yaşayıp bizi buraya hazırladılar. Hem buradan hem de çevre illerden gelen Galatasaray sevdalıları bu maça bizi çok iyi hazırladı. Neredeyse İstanbul’daki ortamı burada yaşadık. Onlara özel bir teşekkür göndermek istiyorum.”
“ÖNEMLİ OLAN BİRLİKTELİĞİ SAHADA GÖSTERMEMİZ”
“4-0 çok önemli bir skor. Girdiğimiz net pozisyonlar, kaçan penaltı var. Onun yanında rakibe verdiğimiz çok net pozisyonlar da vardı. Bazılar net olmadı, son pasları kötü kullandılar ama ceza sahası çevremizde rakibin kenardan gelen atakları Giresunspor’a şanslar yarattı. Bunu düzeltmemiz gerekir. Onun dışında ligde 10. galibiyeti aldık. Resmi olarak 13 maç oldu. Bu rekorları kıracak olan bir oyuncu grubu var. Buradaki rekorun hakkını teslim edeceğimiz yer Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray seyircisi ve camiası. Biz de onun içerisinde oyuncu grubumuzla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün bizim için çok önemli bir üç puan aldık. Ligdeki puan farkını korduk. Belki de artırdık. Önemli olan burada birlikteliğimizi sahada göstermemiz, girenin ve çıkanın sahada aynı performansı sergilemesi. Oyuncularıma buradan teşekkür etmek istiyorum.”
“REKORLAR ÖNEMLİ; AMA HEDEF ŞAMPİYONLUK”
“Bizim hedefimiz şampiyon olmak. Takımımızın kıracağı rekorlar önemli ama bizim için en önemli iş şampiyon olmak. Şampiyonluğa odaklandık. Onun için her maçı kazanmamız gerekiyor. Bundan sonraki maçları da kazanmak için çıkacağız. Bu rekorları kırıyoruz belki benim ismim yazılıyor ama burada oyuncularımın ve Galatasaray camiasının çok büyük payı var. Bu rekorları camiamızla birlikte hep beraber kırmaya çalışıyoruz. Asıl hedefimiz şampiyon olmak. Galatasaray taraftarının istediği şampiyonluğu onlara hediye edebilmek istiyoruz. Bu birlikteliği yukarıya taşımamız gerekiyor.”
“BAŞKAN DURSUN ÖZBEK’E ARMAĞAN OLSUN”
“Geçen hafta adil olmayan bir şekilde tribünlerimizin kapatıldığını söyledim. Aynı taraftar, yine 25 bin kişi olarak geldi. Bizim için bu maçın kazanma nedenlerinden birisi, hediye edeceğimiz en önemli insan da Dursun Özbek. Bu galibiyeti Dursun başkana hediye ediyoruz. Onun aldığı ceza bize göre çok ağır. Burası da onun memleketi. Buraya gelemedi. Bu galibiyeti başkanımıza hediye etmek istiyorum. İnşallah cezası bittikten sonra yine bizimle birlikte maçlarda birlikte olur.”
TRANSFER…
“Transferin Avrupa’da son günlerine yaklaşıldı. Türkiye’de bir hafta daha fazla var. Özellikle Avrupa’da transfer yapacaksak orada fazla süremiz kalmadı. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Kadromuzu güçlendirmek tabii ki istiyoruz. Bize direkt katkı verecek oyuncuları kadroya katmak istiyoruz. Elimizde oynatamadığımız oyuncular var. Seferovic ve Van Aanholt şans bulamıyor. Uygun, onların düşündüğü bir kulüp olursa onlara yardımcı olmak istiyoruz. İkisi de bizimle birlikte antrenmanlara devam ediyor. Takım nasıl hazırlanıyorsa en iyi şekilde çalışıyorlar. onlar için bu tür bir fırsat olursa belki onların da değerlendirme şansı olacak
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