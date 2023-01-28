Mariano Golü Attı

Atak gelişirken ben de o anda atağın içerisinde kendimi buldum ve o an gol atabileceğimi hissettim. Kale ile karşı karşıya kaldım. Sol tarafta oynuyordum ve sağ ayağıma denk geldi. Hiç şüphe etmeden şutu çektim ve gol oldu.
Açıkçası çok kolay değildi, özellikle uzun top oynayacaklarını tahmin ediyorduk. Defansa geri koşmamız gerekiyordu. Ayrıca saha da kolay bir saha değildi, zemin zordu. İkinci gol iyi bir anda geldi ve bizi rahatlattı. Bizim hedefimiz her zaman için maksimum maçı kazanmak. Bu akşam da kazandığımız için mutluyuz. Bugün attığım gol Fransa’da profesyonel olarak attığım ilk golü bana hatırlattı.”
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