Yoluna Devam Ediyor

“İlk yarı daha dominant takımdık. Rakibimiz uzun toplarla çıkmayı denedi. İkinci topu oynamaya çalıştılar. Defans arkası koşular denediler. Bu şekilde girdikleri pozisyonlar vardı. Maça hükmeden taraftık. İkinci yarı daha üreten, rakip sahada oynayan ve oyunu yöneten takımdık. Bu bölümdeki pozisyonlar ve goller bize galibiyeti getirdi. Rakibimiz bundan önceki maçlara göre defansif yönü daha kompakt bir takımdı. Takımda çok fazla eksik olması, yeni oyuncuların girmesi onların hırsını ve dinamizmini artırıyor. Onların hırslarını bugün net bir şekilde gördük. Rakibimiz iyi mücadele etti. Günün sonunda kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Önceki maçlardaki gibi 3-1 veya 4-1 yapma şansımız vardı. Erken bitiremedik.”
“BU BAŞARIYI BERABER KAZANDIK”
“Bu dönemin başındaki teknik adam diye anlatmak daha doğru olur. Burada tek başıma ben maç kazanmıyorum. Oyuncularım başta sahada… Ekibimiz, yönetimimiz, seyircimizin büyük payı var. Bugün yine seyircimiz muhteşemdi. Bir kısım taraftarımızın maça gelmesi engelledi ama onların yerine gelenler de muhteşemdi. Bu başarıyı beraber yaşadık, beraber yaşıyoruz. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Hedefimiz bu. Ben de bu dönemin teknik direktörüyüm. Paydaşlar içerisinde en başta gözüken benim ama maçları camia olarak kazanıyoruz. Camia olarak kenetlendik. Bu mutluluğu yaşıyorsak hep beraber yaşıyoruz.”
“ÇOK İYİ SANTRFORLARIMIZ VAR”
“Maçlarda santrfora genelde pozisyon hazırlanır ama birkaç maç Icardi arkadaşlarına pozisyon hazırladı. Bugün bununla ilgili çalışmamız oldu. Zaman zaman ona top geldi. Bazen de oyun içinde Icardi gidip topa dokundu. İkinci yarıda pas trafiğinde onun rolu önemliydi. Bu da maçı rahatlatmak, topun daha fazla bizde kalmasını sağlamak ve ceza alanına daha rahat girmeyi sağladı. Ona daha çok orta gelecek, top gelecek. Gomis ile birlikte çok iyi santrforlarımız var. Bugün Gomis’e süre verememenin üzüntüsünü yaşıyorum. İkisi de oynadığında elinden geleni yapıyor. Onlara daha çok top getirirsek skor sayımız daha yüksek olacak.”
“ÜYELİK ÇOK ÖNEMLİYDİ”
“Bu dönem başkanımız Ayhan Hoca ile ikimize ocak ayında üyelik için söz vermişti. Teşekkür ediyorum. Üyelik benim için çok önemliydi. Futbola başladığım kulüp Galatasaray. 11 yaşında burada futbola başladım. Hayatımın en güzel günleri burada futbolcu olarak geçti. Bu üyeliği kazanmak sadece futbolcu ve hoca olarak değil, genel kurulda da hizmet etmek anlamına geliyor. Bu da benim için çok önemli. Başkanımıza ve Yönetim Kurulumuza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.”
“Transfer çalışmalarımız sürüyor. Transfere değil maça odaklandık bugün. İki gün boşluğumuzda bunlarla ilgili daha doğru şekilde hazırlanacağız.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder