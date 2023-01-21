“Bizim için çok zor bir maçtı. Antalya çok iyi bir takım, çok iyi mücadele ettiler. Takım arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık. Zor bir maçtı ama iyi hazırlandık, onları iyi analiz ettik ve sonuca ulaştık.
Takım savunmasını en önden başlatıyoruz. Herkes çok mücadele ediyor. Herkes yüzde yüzüyle oynuyor, kimse mücadeleden kaçmıyor. Bunlar olunca da daha az pozisyon veriyorsunuz. Nelsson ile çok iyi anlaşıyoruz. Arkamızda da Nando gibi faktör var. İnşallah böyle devam ederiz. Az gol yemeye, galibiyetlere devam ederiz inşallah.”
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