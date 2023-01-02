2 Ocak 2023 Pazartesi

Ujfalusi & Semih


 🗣️ Tomas Ujfalusi: Ben Galatasaray'dayken oğlum gibiydin. Seninle oynamak benim için bir zevkti.

🗣️ Semih Kaya: Saha içinde onu baba olarak görüyorum. Bana çok şey öğretti.
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