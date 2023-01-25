25 Ocak 2023 Çarşamba

Bazen Sadece Bakarsın


İcardi diyor ki '' Üç olur çıkarması güç olur'' 

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 