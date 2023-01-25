25 Ocak 2023 Çarşamba

Okan Hocama Yazar.


 Hiç lafı uzatmaya gerek yok. Kadıköy'de 0-3 lük galibiyetin en büyük mimarı Okan Buruk.

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