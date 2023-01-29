29 Ocak 2023 Pazar

Oyun Aklı Muazzam İkili


 Asist İcardi ,gol Dubois ikisi de sadece yetenekle değil zeka ile oynuyor.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 