3 Ocak 2023 Salı

Ligin En İyi Sağ Beki


 Lige çok iyi başladı ve Dubois'ya resmen forma göstermedi. Muazzam oynuyor. Sezon sonu transfer yapacak gibi. Çok iyi bonservis geliri elde edilir.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 