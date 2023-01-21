21 Ocak 2023 Cumartesi

Terminatör


 İkili mücadele: 13/14

Sahipsiz top kazanma: 13 Yapılan faul: 5 Pas arası: 4 Top kapma: 4 RCS topla buluşma: 3
Ortayı Yapan zaman:
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