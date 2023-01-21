İcardi'den Açıklama

“İlk yarı biraz zordu. Bazı şanslarımız oldu. O şansları gole çevirememiştik. İkinci yarı biraz daha farklı bir ortam vardı. Golümü atmayı başardım, öne geçtik. Sonunda da kazanmayı başardık. Forvet olarak benim golümü atmam gerekiyor. Takım arkadaşlarımla birlikte çalışarak, yakaladığımız şansları gole çevirmem gerekiyor.
Takımımızın amacı kazanmak. Her hafta çalışıyoruz maç için. Haftadan haftaya bakmamız gerekiyor. Bu şekilde aynı isteklilikle, aynı şekilde çalışırsak sezon sonunda istediğimiz her şeye kavuşacağız.
Sadece kendi yaptıklarımızdan değil taraftarımızdan da gurur duyuyorum. Rakipleri de zor duruma düşüren bir taraftarımız var. Bu aşkla devam ediyorlar. Biz de o aşklarına goller atarak galibiyetlerle cevap vermeye çalışıyoruz. Taraftarla ilişkimizden çok memnunum.”
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