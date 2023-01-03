3 Ocak 2023 Salı

FB Maçının Yıldızı Olacak


 İçimden bir ses FB maçında Kerem yine çok başarılı olacak diyor. Yürüyedur aslan parçası.

Ortayı Yapan zaman:
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