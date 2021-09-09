Yeni Bir Genç Potansiyel Geldi

30 Mart 2000 tarihinde Brezilya’nın Sao Paulo kentinde doğan Gustavo Assunção, futbolculuk kariyerine Atletico Madrid, Porto ve Sao Paulo takımlarının altyapısında başladı. 2019 yılında Madrid ekibinin altyapısından Portekiz’in Famalicao takımına transfer olan Brezilyalı orta saha, iki sezon boyunca Portekiz Premier Ligi’nde forma giydi.
Ön libero ve orta saha bölgelerinde oynayabilen futbolcu, Famalicao takımında 69 maçta boy gösterdi.
Brezilya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde de forma şansı bulan oyuncu, U17 ve U23 takımlarında toplam dört kez milli forma giyme şansını yakaladı.
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