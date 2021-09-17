17 Eylül 2021 Cuma

Takım Olarak Savaştık


 "Bugün galip geldik. Herkesin emeğine sağlık. Takım olarak savaştık ve inanılmaz performans sergiledik. İnşallah diğer maçlarda da aynısını yapıp bu şekilde birçok maçta galip geliriz.”

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