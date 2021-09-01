1 Eylül 2021 Çarşamba

Neuer & Kahn


  Manuel Neuer, efsane kaleci Oliver Kahn'ı geçerek #Bundesliga'da en çok maçta kalesini gole kapatan kaleci oldu!

Almanya bayrağı Manuel Neuer Tişört 441 maç Çarpı işareti 205 gole kapatma Almanya bayrağı Oliver Kahn Tişört 557 maç Çarpı işareti 204 gole kapatma
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