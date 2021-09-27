Kazanmak İstiyorduk

Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İlk yarı da kötü oynamadığımızı düşünüyorum. Bir hata oldu ve o hata sonucunda bir gol yedik. İlk yarı da olumlu oynadık. İkinci yarı, o golü kalemizde gördükten sonra daha hırslı sahaya çıktık. Kaybettiğimiz maçların ardından taraftarlarımız önünde mutlaka kazanmak istiyorduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum.” diye konuştu.
Sahadaki moral değişiminin oyuncuların yaşıyla ilgili olmadığını dile getiren orta saha oyuncumuz, “Genç ve yaşlı terimlerini kullanmak doğru değil. Avrupa’da her yaştan oyuncu oynuyor. Burada artık tecrübe ya da tecrübesiz oluşuna bakmaksızın her yaştan oyuncu oynuyor. Coşkulu oynadık ve skoru yakaladığımız için çok mutluyuz. Kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp önce Marsilya, sonra da Rizespor karşısına çıkacağız. En iyi şekilde hazırlanıp neticeleri göreceğiz.”
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