Terim'den Açıklama

Kaybetmek istemeyiz. Puan da kaybetmek istemeyiz, mağlup da olmak istemeyiz ama futbolun içerisinde bunlar var. Bu durumdan hoşlanmamamıza rağmen bu kayıpların sezonun başında olması, ileride olmasından iyidir. Biz Galatasaray takımıyız. Bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik. Eski günlerimize veya oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin. Orada iki puan, burada üç puan verdik. Sezon başı başka puanlarda olabilirdik. Olamadık. 19 şut atıp iki isabet kaydedip, 10’a yakın pozisyon bulup atamazsak ve kalemizde çok tehlike yokken faul yapıp o faulden de alakasızca gol yersek daha fazla atmamız gerekecek. Bunları da atamazsak mağlup oluyoruz. Galatasaraylılar bilmelidir ki biz doğru yoldayız. Neticeler yanlış olabilir ve bize yardım etmeyebilir. Hepimiz bunları bir tarafa koyacak, çok çabuk ayağa kalkabilecek tecrübeye ve Galatasaraylılığa sahibiz.
Oyuncular üzülmelidirler. Biz çok üzülüyoruz. Böyle bir karamsarlığa kapılmanın hiçbir manası yok. Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Biz her oyuncunun ne yapmak istediğini, ne olduğunu, nasıl olduğunu bilecek kadar Galatasaraylıyız ve takımımızın başındayız. Herkesle ilgili analizlerimiz var. 1 Ocak ve sonrasında görecekler ki müthiş bir Galatasaray takımı olacak. Kim mücadele eder, yüreğiyle hisseder kim etmez. Biz bunların hepsini biliriz. Mağlup olduğumuz için üzgünüm. Mağlup olmayı hiçbir hoca istemez. Ben de bunlardan biriyim. O kadar kritik zamanlarda o kadar çok gördük ki biz bunları.. Ligin daraldığı zaman da biz bunları gördük. Şimdi çok zaman var. Biz bunların üstesinden geliriz. Merak etmesinler, kusura bakmasınlar. Bazen böyle üzüyoruz.
Bir hafta önceki Lazio maçındaki Galatasaray ile son iki maçtaki Galatasaray arasında çok büyük fark var. Onları daha da geliştirerek devam edeceğiz. Bazı oyuncuların Galatasaray adına ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bazı oyuncuların da forma fırsatından yararlanamadığı çok net. Bunların hepsini tartarız, adilane davranırız. Burada bir sorumlu varsa kimin olduğu tamamen belli. O yüzden ben de bunları söylüyorum.
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