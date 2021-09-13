Babel Artık Sorun Olmaya Başladı

Bir futbolcunun taraftarla arasına kara kedi girdi mi o iş biter…Babel çok mecbur kalmadıkça bu takımda oynamamalı…Belki skoru koruma adına son 10 dk olabilir. At topu ayağına vakit öldürsün. 45 te oyuna almak skandal karar.
Babel sezonda 50 maç varsa en fazla 3-4 maç fayda sağlar ,bu haliyle sen onu 40 maç sahaya çıkarırsan 37 maçta sana zarar verir. Terim bunu niye anlamıyor bilmiyorum!
Hep söylüyorum artık taraftar Babel’i sahada görmeye bile tahammül edemiyor. Onunla puan kaybedeceğine Oğulcan ile Mohamed ile puan kaybet gerekirse.
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