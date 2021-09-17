Galatasaray Avrupa'ya Yakışıyor

"Lazio ile oynamak kolay değil. Çok iyi oyunculara ve hocaya sahip, İtalya liginde şampiyonluğa oynayabilecek kapasitede bir takım. Arkadaşlarımın iyi hazırlandığını, hep beraber iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Beraberce tek tek her şeyi anlattık ve bugün harfiyen onları yerine getirdiler. Genç bir takım olmamızdan dolayı zaman zaman yaptığımız basit hataları doğal karşılıyorum. Bu hataları ne kadar az yaparsak daha büyük takım olma yolunda daha büyük adımlar atarız. Oyunun her dakikasını, hem toplu hem topsuz oyunu yüzde yüz konsantre ile oynamak, doğru oynayabilmek, doğru durabilmek bilhassa bu seviyelerde kolay değil. Bu maçlar kolay hataları kaldırmaz. Kalecimizden en son giren oyuncumuza kadar hepsi müthiş bir anlayışla oynadı. Her istediğimiz anda topu kontrol ederek tempoyu ayarladık. Bugün buraya gelen, aylar sonra ilk defa buluştuğumuz taraftarımız da, televizyonun başında seyredenler de inanıyorum ki çok mutlu olmuşlardır.”
"Bugün açıkçası beni en mutlu eden şey, Galatasaray’ın Avrupa’ya yakışması. Dönüşü böyle hoş oldu. İlk maç için söylüyorum bunu. Güzel oldu. Kalemizde çok fazla gol pozisyonu görüp aradan sıyrıldığımız bir maç değildi. Sadece başka goller atmamız gerekirken bu oldu. Biz bunlara benzer goller yemiştik. Bu oyun üç puanı hak ediyor. Rabbim de ona göre veriyor zaten. Hayırlı olsun. İyi başladık ama yolun başındayız. Kazanacağız, kaybedeceğiz ve berabere kalacağız ama bu çocuklar her an biraz daha tecrübelenerek, oynadığı oyundan zevk alarak bunu dışarıya da hissettirerek, taraftarıyla birlikte büyük işler yapacaktır."
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder