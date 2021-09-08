8 Eylül 2021 Çarşamba

Kabus Gibi Akşam


 Bu saatten sonra Şenol Güneş ile dikiş tutmaz. Norveç maçına kadar yeni teknik direktör şart !

Ortayı Yapan zaman:
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