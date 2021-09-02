2 Eylül 2021 Perşembe

Kral İş Başında


 45’—Portugal 0-1 Ireland

89’—Portugal 1-1 Ireland (Ronaldo) 90+6’—Portugal 2-1 Ireland (Ronaldo)
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