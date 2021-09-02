2 Eylül 2021 Perşembe

Rekorlara Devam


 Cristiano Ronaldo, Ali Daei’yi geride bırakarak, 111 golle dünya futbol tarihinde mill takım formasıyla en çok gol atan futbolcu oldu.

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