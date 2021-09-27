27 Eylül 2021 Pazartesi

Guardiola & Messi


 Pep Guardiola: "Bundan birkaç sene önce Lionel Messi'yi başka bir forma ile izlemeyi asla hayal edemezdim. Ama futbolda, tıpkı hayatta olduğu gibi, yarın ne olacağını asla bilemiyorsunuz."

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