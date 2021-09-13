Emre'den Açıklamalar

İlk yarı sonunda sakatlık sebebiyle oyundan çıkan oyuncumuz konu ile ilgili, “Alt adalemde bir ağrı oluştu. Zaten ağrım vardı. Aldığım darbeden sonra ağrım daha da arttı. Devam edemedim. 2-0’dan 2-2 olunca skor insan çok üzülüyor. Trabzonspor deplasmanı zor; ancak biz Galatasarayız. Her yere kazanmak için gidiyoruz. Önemli olan bizim için üç puan. Kazanmak için geldik. 2-0’dan 2-2 olduğu için çok üzgünüz. İnşallah bunu ileriki haftalarda telafi edeceğiz. Çünkü iki haftadır 2-0 öndeyken dört puan kaybettik. Bu bizim için çok üzücü. Kaybettiğimiz bu puanları ilerleyen haftalarda telafi edeceğiz inşallah.” diye konuştu.
Trabzonsporlu oyuncu Anthony Nwakaeme’nin olduğu kanadı savunma konusunda Emre Kılınç, “Nwakame bildiğiniz gibi ligin en iyi kanat oyuncularından bir tanesi. Orada DeAndre arkadaşımıza yardım etmem gerekiyordu. Orta sahada arkadaşlarımızla çok iyi yardımlaştık. İlk yarıda hemen hemen hiç alan bırakmadık. Maç boyunca da alan bırakmadık. DeAndre de çok iyi oynadı bugün. Oraya yardım etmemiz gerekiyordu. Elimizden gelen yardımı yaptık; ama yine de bir gol attı. O pozisyonda yapacak bir şey yok. İlerleyen haftalarda hatalarımızı telafi edip yaptığımız iyi şeyleri daha da iyi yaparak yolumuza devam edeceğiz.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder