Cicaldau'dan Açıklamalar

Üst üste iki hafta skorun 2-0 öndeyken 2-2’ye gelmesiyle ilgili Rumen oyuncu, “Skorun 2-0’dan 2-2 olmasından dolayı elbette mutlu değiliz. Bunun nedenini tam olarak yorumlayamıyorum.” diye konuştu.
Hagi ve Popescu’nun efsanevi isimler olduğunu ve kendisini onlarla kıyaslamanın şu an için erken olduğunu söyleyen oyuncumuz, “Öncelikle şunu belirtmem gerek ki Hagi ve Popescu Galatasaray için çok büyük ve efsanevi oyuncular. Ancak karşılaştırma yapmak için şu an çok erken. Bir aydır buradayım. Ben de kulüp için en iyisini verip, çok çalışıp onlar gibi olmaya çalışacağım.” dedi.
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