Rotasyon Problemi

Pandemi,yoğun fikstür, 5 oyuncu değişikliği tamam ancak böyle rotasyon olmaz. Bir takımın ideal 11'i olur sakatlık,ceza,yorgunluğa göre 1-2 değişiklik olur. Her maç 5 oyuncu sahaya 5 oyuncu kenara ya da tribüne diye rotasyon olmaz. Kimse birbirini tanımıyor daha sahada.
Yedlin-Alpaslan-Nelsson-PVA bırak sahada birlikte oynamayı daha kahvaltıda yan yana oturmamıştır. Rotasyon konusunu başta Terim,teknik adamlar çok abarttı bu sezon.
Bu takımda Muslera dışında 11'de yeni garanti futbolcu yok ! diğer 10 oyuncu sürekli değişiyor. İdeal 11'de anormal bir durum olmadıkça 7-8 futbolcunun yeri garanti olur. Böyle yapılana rotasyon değil sebze çorbası denir.
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