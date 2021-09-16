16 Eylül 2021 Perşembe

Transferlerin Yıllık Ücretleri


 Para çantasıGalatasaray’da yeni transferlerin yıllık ücretleri:

Türkiye Bayrağı Berkan Kutlu: 700 bin € Türkiye Bayrağı Barış Alper: 380 bin € Türkiye Bayrağı Halil Dervişoğlu: 850 bin € Romanya Bayrağı Cicaldau: 900 bin € Fransa bayrağı Boey: 480 bin € Hollanda Bayrağı Aanholt: 1.9 M € Danimarka Bayrağı Nelsson: 800 bin € Romanya Bayrağı Morutan: 630 bin € Brezilya Bayrağı Assunçao: 450 bin €
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