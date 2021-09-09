9 Eylül 2021 Perşembe

Baba Oğul Ve Arda


 Atletico Madrid'de baba Paulo Assunçao, Galatasaray'da oğul Gustavo Assunçao ile oynayacak Kaptan Arda Turan..

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