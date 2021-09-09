Benim İçin Bir Rüya

“Benim için bir rüya gerçekleşti. Çünkü Galatasaray’ı iyi tanıyorum. Galatasaray inanılmaz büyük bir tarihe ve başarılara sahip bir kulüp. Avrupa’daki başarıları ortada . O yüzden böyle büyük bir camiadan teklif aldığım için gururluyum. Zaten hiç düşünmeden kabul ettim. O yüzden bir rüya gerçekleşti.” diye konuştu.
Taraftarın karşısına geçmek için sabırsızlandığını ifade eden Assunção, “Galatasaray taraftarlarını hem fotoğraflardan hem videolardan takip edip seyrettim. O yüzden bir an önce onların karşısına geçip oynamak için sabırsızlanıyorum. Bu stadı dolu hayal ediyorum. Bir an önce onların karşısına geçmek istiyorum. Onlar da bana pozitif mesajlar gönderdiler. Geldiğim için mutlu oldular. O yüzden ben de sahaya çıkıp yüzde yüzümü, hayatımı onlar için vermek istiyorum.”
Atletico Madrid'de iken, Arda Turan'ı bir idol olarak gördüklerini söyleyen oyuncu, "Arda Turan’ı gerçekten çok seviyorum. O Atletico Madrid’de iken ben de altyapıdaydım. 12 yaşındaydım. Beni hatırlar mı bilmiyorum ama Atletico Madrid’de inanılmaz büyük bir idoldü. Hepimizin idolüydü. Şimdi Galatasaray’da aynı şekilde çok büyük bir idol. Onunla yeniden karşılaşacağım ve aynı takımda oynayacağım için çok heyecanlıyım."
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