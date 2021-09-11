11 Eylül 2021 Cumartesi

Yabancı Sınırı


 Lukas Podolski: "Yabancıyı sınırlamanın başarıyı getireceğini düşünmüyorum. Yabancı sınırı serbest olmalı. Türkiye'de 85 milyon insan var, yetenek olmaması imkansız. Türkiye'ye daha iyi plan ve altyapı lazım."

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