1 Eylül 2021 Çarşamba

Çıkar Bende Oynarım


 Sergen Yalçın: ''Futbolculara söyledim..Koşacaksınız..

Zaten koşmayacaksanız, o zaman ben de çıkarım sahaya. Üstelik çıkarsam, sizden iyi oynarım..''
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