16 Eylül 2021 Perşembe

Cana'dan Mesaj Var


 Lorik Cana:

"Galatasaray, Lazio ve Marsilya grubu benim için en özel grup bu sene. 3 takımın da formasını giydim. Gerçekten izlemek çok keyifli olacak."
Ortayı Yapan zaman:
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