Yedlin'den Açıklamalar

“Oyunun tamamına bakarsak ilk yarı oldukça iyiydik. İyi baskı yaptık ve iki gol bulduk. İkinci yarıda konsantrasyonumuzu kaybettik. Onlarda belli bir ritim yakaladılar. Bundan dolayı hem Kasımpaşa hem de Trabzonspor maçında öğrenmemiz gereken durumlar var. Trabzonspor iyi bir takım. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Bizim daha çok çalışıp üzerine koymamız gerekiyor.” diye konuştu.
Milli takımdan dönen oyuncularla ilgili uzun yolculukların bir bahane olmadığını söyleyen Yedlin, “Bizler profesyonel oyuncularız. Herhangi bir özür olmaması gerekiyor. 11’e 11 sahaya çıkıyoruz. Tabii ki dış sahaya gidiyoruz, milli takıma gidiyoruz; ancak bunların özür olmaması gerekiyor. Bundan sonra yapmamız gereken şey bir sonraki oyunumuza konsantre olmak ve ona çalışmak.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder