16 Eylül 2021 Perşembe

Bir Haller Oldu


  Sebastian Haller, Marco van Basten'den sonra Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta dört gol atan ilk futbolcu oldu

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